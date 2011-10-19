(重温稿)《中国公开市场预测》暖市需求支撑三年央票连续发行,利率持稳可能性大

* 连续两周发行三年央票,为今年重启来首次

* 债市暖意支撑需求,三年央票利率料走稳

* 三个月央票渐成"鸡肋",收益率也有望持平

路透上海10月19日电---中国央行明日公开市场将再招标发行200亿元人民币三年期央票,为今年重启该品种後的首次连周发行,显示债市的持续向好支撑三年央票需求.目前该品种央票一二级市场收益率水平接近,加之政策面淡静,明日中标利率有望持稳在3.97%水平.

央行明日还将招标发行10亿元的三个月期央票,发行量较上周大幅萎缩,但发行收益率料难发生变化,预计将持平于3.1618%.

在时隔近两个月後,央行上周四发行了200亿元三年期央票,中标利率持平在3.97%,同时招标发行的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%;当日央行还进行了300亿元的正回购操作,期限91天,中标利率3.16%.

华北一银行交易员称,债市走暖令机构对三年央票需求较为旺盛,200亿元的发行量或不能满足全部需求.预计利率"持平的可能性大,跌一两个点也没什麽意思."

她解释说,目前二级市场相近期限央票收益率在3.95%附近,较3.97%的发行利率低约2个基点(bp).

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三年期央票最新收益率报3.9539%;三个月央票最新收益率3.3656%.二级市场上,剩馀期限近三年的央票1101078券tCN1101078=CFXS最新成交收益率为3.9450%.

对于三个月央票的缩量,"七天(回购)价格超过3个月(央票),现在拿三个月意义不大."华中一银行交易员如此表示.

今日七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS为3.3667%.

央行周二招标发行了100亿元的一年期央票,并进行了总额900亿元的正回购操作,期限含28天和七天,央票和正回购收益率(利率)均持稳.即使不考虑周四的公开市场操作,央行本周即已实现净回笼.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 210

正回购 (周二) 900

(周四) 待定

央票到期 490

正回购到期 500

====================================(完)