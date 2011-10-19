〔英国经济〕央行MPC委员普森称,通胀将会快速下降--报载

路透伦敦10月19日电---媒体周三援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森的话报导称,英国通货膨胀上涨是短暂现象,将会快速下降.

Lancashire Evening Post周三刊出的专访中,普森还表示英国央行低估了通胀走高的程度.上日英国政府数据显示通胀率达到5.2%的三年高位.