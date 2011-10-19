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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 18:31 BJT

〔中国金融〕地方政府性债务和房地产贷款总体风险可控--银监会

路透北京10月19日电---中国银行业监督管理委员会主席刘明康周三称,当前地方政府融资平台贷款、房地产贷款、影子银行业务等领域的潜在风险,以及民间融资活跃等问题,其总体风险是可控的.

刊登在银监会网站的新闻稿援引刘明康在CEO组织峰会上的讲话称,将引导中国银行业积极推动第二版、第三版巴塞尔协议同步实施,维护中国银行业体系长期稳健和良好信誉.(完)

更多细节,请点选银监会网站(here)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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