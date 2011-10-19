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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 18:31 BJT

〔路透调查〕台湾9月外销订单年增率料进一步放缓至3.2%

* 公布项目:台湾9月外销订单

* 公布时间:10月20日(周四)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估区间 8月 7月 调查家数

+3.2 -3.6至+8.0 +5.26 +11.12 11

观察重点:

--台湾9月外销订单年增速料较8月进一步放缓,因主要经济体的低迷景况打压消费者支出,令需求面临不确定性.

--有一家受访机构预测外销订单萎缩,若果真如此,将是外销订单自2009年9月以来的首次按年萎缩.

--8月外销订单较7月骤减,且年增幅远逊市场预期,预示出口需求大幅放缓.8月的年增幅5.26%为2009年10月以来最低.

--8月外销订单经季节调整後较7月减少4.28%.

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