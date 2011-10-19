〔路透调查〕台湾9月外销订单年增率料进一步放缓至3.2%

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 公布项目:台湾9月外销订单
* 公布时间:10月20日(周四)本地时间16:00(0800GMT)
路透预估(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估区间 8月 7月 调查家数
+3.2 -3.6至+8.0 +5.26 +11.12 11
观察重点:
--台湾9月外销订单年增速料较8月进一步放缓,因主要经济体的低迷景况打压消费者支出,令需求面临不确定性.
--有一家受访机构预测外销订单萎缩,若果真如此,将是外销订单自2009年9月以来的首次按年萎缩.
--8月外销订单较7月骤减,且年增幅远逊市场预期,预示出口需求大幅放缓.8月的年增幅5.26%为2009年10月以来最低.
--8月外销订单经季节调整後较7月减少4.28%.
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。