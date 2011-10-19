〔路透调查〕台湾9月外销订单年增率料进一步放缓至3.2%

--台湾9月外销订单年增速料较8月进一步放缓,因主要经济体的低迷景况打压消费者支出,令需求面临不确定性.

--有一家受访机构预测外销订单萎缩,若果真如此,将是外销订单自2009年9月以来的首次按年萎缩.