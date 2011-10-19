版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 18:45 BJT

〔欧洲政经〕意大利总理称周四将提名新的央行总裁人选,替换德拉吉

路透罗马10月19日电---意大利总理意大利总理贝鲁斯柯尼称,周四将提名意大利央行新总裁,替换德拉吉(Mario Draghi).

贝鲁斯柯尼将向央行管理委员会递交提名,该委员会必须对提名给出意见.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐