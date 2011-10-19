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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 19:38 BJT

〔美股业绩〕摩根士丹利第三季获利21.5亿美元,受助于大块会计收益

路透10月19日电---美国第二大投资银行--摩根士丹利(MS.N)第三季获利21.5亿美元,受助于大块会计收益,不过交易和银行业,以及财富管理业务核心营收减少.

该行当季归于普通股的每股收益(EPS)为1.15美元,上年同期为每股亏损0.07美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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