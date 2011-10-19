〔美股业绩〕Travelers第三季获利下滑,受到Irene飓风及动荡市况冲击

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
* 第三季EPS为0.79美元,市场预估为0.87美元
* 税前灾难损失为6.06亿美元
路透10月19日电---财产保险业者Travelers Cos (TRV.N)周三公布第三季获利缩水,受到Irene飓风及动荡市况冲击.
道琼成分股的Travelers公布净利为3.33亿美元,每股获利(EPS)为0.79美元,上年同期分别为10亿美元及2.11美元.
不含投资利得的每股营业利润0.79美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为0.87美元.
Travelers称税前灾难损失为6.06亿美元.8月底时,飓风Irene登陆美国.
该公司的投资成果也受到疲弱的股市和债市打击.分析师预期,多数保险业者第三季业绩欠佳,因当季金融市场大幅下滑.(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。