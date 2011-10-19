〔美股业绩〕Travelers第三季获利下滑,受到Irene飓风及动荡市况冲击

* 第三季EPS为0.79美元,市场预估为0.87美元

* 税前灾难损失为6.06亿美元

路透10月19日电---财产保险业者Travelers Cos (TRV.N)周三公布第三季获利缩水,受到Irene飓风及动荡市况冲击.

道琼成分股的Travelers公布净利为3.33亿美元,每股获利(EPS)为0.79美元,上年同期分别为10亿美元及2.11美元.

不含投资利得的每股营业利润0.79美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为0.87美元.

Travelers称税前灾难损失为6.06亿美元.8月底时,飓风Irene登陆美国.

该公司的投资成果也受到疲弱的股市和债市打击.分析师预期,多数保险业者第三季业绩欠佳,因当季金融市场大幅下滑.(完)