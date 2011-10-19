〔美股业绩〕US Bancorp季度净利大增40%,核心银行业务大赚钱

路透10月19日电---US Bancorp(USB.N)公布第三季净利大增40%,这家区域银行业者核心银行业务获利增加,且问题贷款减少.

US Bancorp公布当季净利为12.7亿美元,每股获利(EPS)为0.64美元,上年同期分别为9.08亿美元及0.45美元.(完)