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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 20:07 BJT

《即时观点》摩根士丹利第三季获利21.5亿美元,受助于大块会计收益

路透纽约10月19日电---摩根士丹利(MS.N)第三季获利21.5亿美元,受助于大块会计收益.[ID:nCN1162100]

以下为分析师评论:

BAHL & GAYNOR INVESTMENT COUNSEL投资组合经理MATT MCCORMICK:

我本预计季度会有更差的表现,他们此前经受大量的压力,不过他们挺过了暴风雨.不过所有大型银行都在进行债务价值的调整,这些收益将变为亏损.这些银行都在为最终的亏损做准备.这就像量化宽松--在还有棉花糖的时候就享受吧.

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