〔美股业绩〕摩根士丹利第三季获利21.5亿美元,受助于大块会计收益(更新版)

(新增细节)

* 第三季EPS为1.15美元,上年同期每股亏0.07美元

* 不计债务估值调整的EPS为0.02美元

* 营收成长46%,受助于34亿美元的DVA利得

* 盘前股价小涨

路透10月19日电---美国第二大投资银行--摩根士丹利(MS.N)第三季录得获利,扭转上年同期的亏损,受助于大块会计收益,这是源自于该公司债务价值下滑.

摩根士丹利第三季获利为21.5亿美元,每股收益(EPS)为1.15美元,上年同期为每股亏损0.07美元.营收成长46%至98.9亿美元.

排除债务估值调整的34亿美元利得,EPS为0.02美元.当一家银行的债务相对较美国公债疲弱时,该公司便可登录会计收益,因其可以从买回自家债务中获利.

摩根士丹利在盘前交易中上涨0.18美元至16.81美元.

交易业务营收较上年同期成长逾倍,并较第二季成长24%.巨幅增加反应DVA利得.

财富管理部门营收为32.6亿美元,较上年同期成长5%,但较第二季下滑.

资产管理营收为2.15亿美元,较上年同期锐减73%,较第二季下滑67%,因为旗下商业银行及不动产投资事业的主要投资亏损.(完)