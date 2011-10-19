〔美股业绩〕摩根士丹利第三季获利21.5亿美元,受助于大块会计收益(更新版)

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
(新增细节)
* 第三季EPS为1.15美元,上年同期每股亏0.07美元
* 不计债务估值调整的EPS为0.02美元
* 营收成长46%,受助于34亿美元的DVA利得
* 盘前股价小涨
路透10月19日电---美国第二大投资银行--摩根士丹利(MS.N)第三季录得获利,扭转上年同期的亏损,受助于大块会计收益,这是源自于该公司债务价值下滑.
摩根士丹利第三季获利为21.5亿美元,每股收益(EPS)为1.15美元,上年同期为每股亏损0.07美元.营收成长46%至98.9亿美元.
排除债务估值调整的34亿美元利得,EPS为0.02美元.当一家银行的债务相对较美国公债疲弱时,该公司便可登录会计收益,因其可以从买回自家债务中获利.
摩根士丹利在盘前交易中上涨0.18美元至16.81美元.
交易业务营收较上年同期成长逾倍,并较第二季成长24%.巨幅增加反应DVA利得.
财富管理部门营收为32.6亿美元,较上年同期成长5%,但较第二季下滑.
资产管理营收为2.15亿美元,较上年同期锐减73%,较第二季下滑67%,因为旗下商业银行及不动产投资事业的主要投资亏损.(完)
--编译 王翔琼/张明钧;审校 田建华
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