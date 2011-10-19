版本:
中国
债券 | 2011年 10月 19日 星期三 20:30 BJT

〔标题新闻〕挪威央行维持指标利率于2.25%不变符合预期,暗示未来一年不会升息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEAP50NJ00][ID:nO9E7I100Y]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐