版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 20:40 BJT

〔表格〕美国9月CPI较前月升0.3%,符合预估

路透10月19日电---美国劳工部周三公布:

* 美国9月消费者物价指数(CPI)较前月升0.3%(路透调查预估为升0.3%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%(预估为升0.2%)

* 美国9月CPI较上年同期上升3.9%(路透调查预估为上升3.8%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.0%(预估为升2.1%)

* 美国9月实质所得增长0.2%,8月修正值与前值一致同为下滑0.8%

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐