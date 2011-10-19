〔美股业绩〕美国航空母公司AMR第三季亏损,受燃料成本居高不下冲击

* 每股净损0.48美元,上年同期为每股净利0.39美元

* 营收为64亿美元

路透10月19日电---美国航空母公司AMR CorpAMR.N周三公布季度亏损,因该公司面临燃料价格居高不下及汇率剧烈波动的冲击.

该公司称第三季净损为1.62亿美元,每股亏损0.48亿美元,上年同期为净利1.43亿美元,每股获利(EPS)0.39美元.

营收为64亿美元,符合华尔街预期.

AMR为美国第三大航空公司,次于联合-大陆航空控股(UAL.N)及达美航空(DAL.N),且是唯一一家料录得第三季亏损大型航空公司.

多位分析师已就AMR诉请破产的机率展开激烈辩论,因该公司努力降低劳工成本.

AMR第三季末的现金及短期投资总额为48亿美元.该公司当季燃料成本较上年同期大增40%.(完)