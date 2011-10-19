版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 22:18 BJT

〔美国热股〕Juniper Networks预期第四季业绩低于市场预估

路透10月19日电---网络设备生产商Juniper Networks(JNPR.N)公布的季度获利与市场预估一致,但是预期第四季业绩将低于市场预估,因消费者支出不确定.

周三盘初,Juniper Networks下跌1.87%报21.01美元.(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐