〔欧洲政经〕法国总统称欧元区纾困谈判在EFSF及ECB关系上触礁-议员

路透巴黎10月19日电---多位法国国会议员向路透表示,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)告诉其中间偏右执政联盟的国会议员,称当前遏阻欧元区债务危机方案的磋商在欧洲金融稳定机构(EFSF)与欧洲央行(ECB)的关系上遇阻.