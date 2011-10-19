版本:
中国
债券 | 2011年 10月 19日 星期三 22:10 BJT

〔欧洲政经〕法国总统称欧元区纾困谈判在EFSF及ECB关系上触礁-议员

路透巴黎10月19日电---多位法国国会议员向路透表示,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)告诉其中间偏右执政联盟的国会议员,称当前遏阻欧元区债务危机方案的磋商在欧洲金融稳定机构(EFSF)与欧洲央行(ECB)的关系上遇阻.

议员们引述萨科齐谈话指出,他准备在今天下午前往柏林,寻求在周日欧盟领袖峰会前令磋商取得突破.(完)

--编译 张明钧;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐