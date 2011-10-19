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债券 | 2011年 10月 19日 星期三 22:31 BJT

〔标题新闻〕法财长称希望授予EFSF银行业务执照,以便从ECB举借资金,但德国和ECB持保留态度

EFSF为欧洲金融稳定机构

ECB:欧洲央行

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