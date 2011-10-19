〔欧洲汇市〕英镑走强,但可能因更多量化宽松举措前景而走低

* 英镑因风险意愿改善而走强

* 英国清算所买盘推高英镑/美元,後出现亚洲央行卖盘

* MPC一致通过扩大QE规模750亿英镑,并考虑进一步扩大资产购买规模

路透伦敦10月19日电---英镑兑美元周三触及近一个月高位,因风险意愿改善,但在上涨後遭遇亚洲央行和其他投资者卖盘.

交易商称,英镑短期内很容易遭遇抛售,尤其是在英国央行会议记录暗示可能需要进一步扩大资产购买规模以扶助该国疲弱的经济.

英国央行会议记录显示,政策委员一致投票同意本月重新开始实施量化宽松举措(QE),再购买750亿英镑资产,并考虑在此基础上进一步扩大资产购买规模.

会议记录公布後,英镑兑美元GBP=D4小幅走软,但持于1.5700美元的隔夜低位之上,後受一英国结算所买盘推动反弹,触及1.5848美元的日高.

英镑/美元尾盘上扬0.7%,报1.5808美元,近期阻力位见1.5853美元,此为10月14日触及的一个月高位,止损位在1.5860美元之上.交易商称,英镑上扬引发数家亚洲央行的卖盘.

英国央行总裁金恩周二发表讲话为推出新一轮QE举措辩护,称全球经济正在放缓,尤其是欧元区,这威胁到英国经济复苏.

法国巴黎银行的外汇策略师Kiran Kowshik称,"会议记录巩固了英国央行真的担忧国际环境,尤其是欧元区局势的观点,他们准备好采取更多,而非更少QE举措."

"因此,我们仍看空英镑,但由于市场在周日欧盟峰会前将受消息的影响,目前最好对英镑/美元持中性立场,"他还表示,倾向于做空英镑/加元GBPCAD=R.

分析师称,尽管有迹象显示解决欧元区债务危机的努力将在本周末取得进展,但出台一个综合性,持久解决方案的可能性不大,且英国仍将容易受到欧洲金融紧张局面的影响.

欧元兑英镑EURGBP=D4削减涨幅,因市场传言欧元区救助资金规模不会像英国卫报报导的那样扩大至2万亿欧元.

两位欧元区高级消息人士否认了卫报的报导.

欧元/英镑跌0.3%,报0.8722英镑,徘徊在逼近200日移动均线的水平,周三的切入位见0.8727英镑.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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