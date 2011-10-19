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宏观经济 | 2011年 10月 19日 星期三 23:18 BJT

〔标题新闻〕IMF西半球主管Nicolas Eyzaguirre称,全球经济动荡降低拉美国家经济过热的风险

IMF为国际货币基金组织

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