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财经视点 | 2011年 10月 19日 星期三 23:59 BJT

〔标题新闻〕IMF总裁拉加德周三将在法兰克福与德法首脑等商讨解决欧债危机-法国总统府消息

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LJ381]

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