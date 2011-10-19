〔标题新闻〕IMF总裁拉加德周三将在法兰克福与德法首脑等商讨解决欧债危机-法国总统府消息

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银

路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。