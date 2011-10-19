〔美国经济〕9月美国经济微幅增长,但未来前景似乎黯淡--美联储褐皮书

路透华盛顿10月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,美国经济在9月持续微幅增长,但未来前景似乎黯淡.

"9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为"温和"或"小幅"增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定,"该报告由芝加哥联邦储备银行编纂.

褐皮书称,9月多数地区消费者支出小幅增长,汽车销售和旅游业领涨,前景转弱令企业谨慎支出,零售商不愿为假日季节建立库存,薪资压力受到抑制,包括石油和工业原材料在内的商品价格回落,许多地区报告零售行业出现更多转嫁成本,尤其是食品和棉花制成品.(完)