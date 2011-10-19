〔美国经济〕9月美国经济微幅增长,但未来前景似乎黯淡--美联储褐皮书

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透华盛顿10月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,美国经济在9月持续微幅增长,但未来前景似乎黯淡.
"9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为"温和"或"小幅"增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定,"该报告由芝加哥联邦储备银行编纂.
褐皮书称,9月多数地区消费者支出小幅增长,汽车销售和旅游业领涨,前景转弱令企业谨慎支出,零售商不愿为假日季节建立库存,薪资压力受到抑制,包括石油和工业原材料在内的商品价格回落,许多地区报告零售行业出现更多转嫁成本,尤其是食品和棉花制成品.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。