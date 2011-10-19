版本:
中国
债券 | 2011年 10月 20日 星期四 00:37 BJT

〔标题新闻〕英央行副总裁宾恩称明年通胀回落应扶助消费者避免近期出现的收入大幅缩水情况

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LJ3MT]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐