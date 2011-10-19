〔英国债市〕英债因对欧盟峰会寄存厚望而下跌,但跌幅受英央行购债所限

路透伦敦10月19日电---英债期货周三下跌,因投资者寄望周日欧盟峰会将制定一套解决欧债危机的计划,提振股市上涨,但英债跌幅受英国央行购买英债所限制.

本月稍早英国央行公布将在未来四个月印钞买入750亿英镑资产,以应对经济前景转弱.

12月英债期货FLGZ1收低39个跳动点,报128.13,表现优于可比德债10个跳动点.

分析师认为英债跑赢德债,部份原因是英国央行的10月会议记录,该记录显示决策者考虑在本次会议通过的增加购买750亿英镑资产的基础上进一步扩大资产购买规模.

分析师表示,这重燃对英国央行在目前刺激措施2月结束後可能扩大计划规模的预期,这对英债带来一些支持.

不过,公债的总体趋势下行.

现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率升4个基点,报2.47%,与可比德债收益率差收窄2个基点,至41个基点.

30年期英债GB30YT=RR收益率上扬2个基点,报3.40%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>