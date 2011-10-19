〔英国债市〕英债因对欧盟峰会寄存厚望而下跌,但跌幅受英央行购债所限

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透伦敦10月19日电---英债期货周三下跌,因投资者寄望周日欧盟峰会将制定一套解决欧债危机的计划,提振股市上涨,但英债跌幅受英国央行购买英债所限制.
本月稍早英国央行公布将在未来四个月印钞买入750亿英镑资产,以应对经济前景转弱.
12月英债期货FLGZ1收低39个跳动点,报128.13,表现优于可比德债10个跳动点.
分析师认为英债跑赢德债,部份原因是英国央行的10月会议记录,该记录显示决策者考虑在本次会议通过的增加购买750亿英镑资产的基础上进一步扩大资产购买规模.
分析师表示,这重燃对英国央行在目前刺激措施2月结束後可能扩大计划规模的预期,这对英债带来一些支持.
不过,公债的总体趋势下行.
现货公债市场,10年期英债GB10YT=RR收益率升4个基点,报2.47%,与可比德债收益率差收窄2个基点,至41个基点.
30年期英债GB30YT=RR收益率上扬2个基点,报3.40%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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