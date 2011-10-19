〔美国股市〕ADR下跌,受持续的欧元区不确定性拖累

路透纽约10月19日电---在美国上市的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下跌,因希腊动乱凸显解决欧元区主权债务危机时可能遇到的困难.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌1.73%,美国股市标准普尔500指数.SPX收低1.26%.

新撙节措施投票前,希腊工会开始长达48小时的总罢工,为数年来规模最大的抗议活动.

尽管如此,市场仍预期新撙节措施料能获得通过.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收高0.5%,受周日的欧盟峰会将出现解决债务危机的综合计划的乐观预期提振.STOXX Europe 600银行指数.SX7P升2.14%.

尽管银行股受此乐观情绪提振走高,不过尾盘回落,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR跌1.76%.

巴克莱(BCS.N)下跌3.47%报11.14美元;瑞士信贷(CS.N)下滑4.26%报25.62美元;National Bank of GreeceNBG.N劲挫10.0%至0.54美元,年初至今下跌68%.

全球银行股皆走低.中国金融在线(JRJC.O)跌2.23%报1.75美元,三菱UFJ金融集团(MTU.N)下滑0.68%报4.37美元,阿根廷Banco Marco(BMA.N)下跌2%报22.03美元,智利CorpBanca S.A.BCA.N收低3.51%报19.49美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收低1.61%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌1.70%.

沪综指小幅收低,盘中动荡,拉美股市收高.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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