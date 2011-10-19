〔欧元债市〕德债期货下跌,投资者寄望欧盟峰会提出危机解决方案

* 德债期货下跌,此前出现了关于欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的报导

* 在股市上涨的背景下,市场对德债标售的需求不佳

* 西班牙公债在标售前价格承压

路透伦敦10月19日电---德债期货周三下跌,一些投资者预计欧盟周日将提出对抗欧债危机的大胆计划,尽管之前扩容欧元区救助基金的报导已被否认.

法国国会议员对路透表示,该国总统萨科奇周三稍晚称,解决欧债危机的努力因扩容欧洲金融稳定机构(EFSF)的方式出现问题而陷于停滞.萨科奇周三稍晚前往德国与德国总理梅克尔举行会谈.

"我认为目前市场略微有些非理性乐观,因为至少没有非负面的与危机相关的消息,尤其是解决方案方面的消息.这暗示接近达成重大解决方案,"WestLB固定收益策略师John Davies称.

萨科奇的讲话带动德债期货扳回部分跌幅,但当日结算价仍下跌49个跳动点,至135.09.市场对德国标售10年期公债需求疲弱,亦打压人气.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB上升3.8个基点,至2.056%,脱离了周一触及的两个月高点2.26%.

分析师称,本周末前交易料维持波动.

西班牙公债价格下跌,此前穆迪将西班牙债信评等下调两个级距至A1.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升4.3个基点,至5.41%,接近欧洲央行开始买入西班牙和意大利公债时的最高位.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB亦徘徊于8月以来最高位附近,收益率上升3.2个基点,至5.92%.交易商称,据察欧洲央行稍早买入意大利10年期公债.

法国10年期公债与可比德债收益率差今日短暂测试周二触及的1992年以来最阔水平.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>