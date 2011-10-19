〔美国债市〕高收益公司债二级市场走强,受乐观经济数据提振

IFR纽约10月19日电---高收益公司债二级市场周三走强,受此前公布的乐观经济数据提振.

美国商务部周三公布,9月房屋开工成长15%,为17个月最高;美国劳工部周三公布,扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%,预估为升0.2%.[ID:nCN1161858][ID:nCN1162178]

CDX HY17升3/8个大点至91.0,盘中一度上涨1/2个大点.

一级市场清淡,无新债发行,料也无交易定价.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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