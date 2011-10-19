〔欧洲股市〕收高,因市场预期欧盟峰会将提出欧债危机解决计划

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.6%

* 银行股上涨,因市场预期将出台欧债危机解决方案

路透伦敦10月19日电---欧洲股市周三收高,结束了两天来的跌势,银行类股领涨,因市场预期欧盟峰会将提出解决欧债危机的全面计划.

投资者预计欧洲领导人将在周日峰会上订立步骤以缓解希腊债务问题,增强具有欧元区公债敞口的银行的资本,以及扩容欧洲金融稳定机构(EFSF)规模.

由于银行股具有公债敞口,因此它们对欧债危机解决计划的结果非常敏感,该类股涨幅居前,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P大涨2.1%.

法国巴黎银行(BNPP.PA)劲升6.2%,其具有较高公债敞口.周二该股下跌,此前穆迪对法国信用评级发出警告,令人担心欧债危机正蔓延至较大经济体.

但经理人称,周三的股价波动仅是短期交易,长期资金不太可能改变他们的仓位.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报968.11点,成交量较低,是90日均值的78.1%,暗示尽管股市上涨,但投资者仍缺乏信心.

英国富时100指数.FTSE收高0.74%,至5,450.49点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.61%,至5,913.53点,法国CAC-40指数.FCHI收涨0.52%,至3,157.34点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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