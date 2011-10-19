〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收盘接近日低,美元反弹打压商品市场

路透芝加哥10月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,接近盘中低位,交易商指因美元从当日低点反弹,打压了商品市场.

盘中多数时间小麦价格上涨,但玉米和大豆期货的颓势使小麦价格下跌,因美元扳回其跌幅,令美国大宗商品对那些寻求对冲通胀的投资者而言价值降低.