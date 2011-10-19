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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 04:46 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收盘接近日低,美元反弹打压商品市场

路透芝加哥10月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,接近盘中低位,交易商指因美元从当日低点反弹,打压了商品市场.

指标12月软红冬麦合约WZ1下跌1%,结束了连续三个交易日的升势.

盘中多数时间小麦价格上涨,但玉米和大豆期货的颓势使小麦价格下跌,因美元扳回其跌幅,令美国大宗商品对那些寻求对冲通胀的投资者而言价值降低.

分析师预计美国农业部一周作物出口销售报告将显示,上周小麦出口销售量介于45-60万吨之间.

干燥天气本周料将在美国大平原持续,下周有望出现一些降雨.

沙特阿拉伯预计2011年进口小麦190万吨.

全球最大小麦进口国埃及预计2011/12年种植300万英亩小麦.

12月小麦期货WZ1收跌5-3/4美分,报每蒲式耳6.19-1/2美元.

CBOT小麦成交量约62,044口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 母红

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