〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收盘接近日低,美元反弹打压商品市场

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透芝加哥10月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,接近盘中低位,交易商指因美元从当日低点反弹,打压了商品市场.
指标12月软红冬麦合约WZ1下跌1%,结束了连续三个交易日的升势.
盘中多数时间小麦价格上涨,但玉米和大豆期货的颓势使小麦价格下跌,因美元扳回其跌幅,令美国大宗商品对那些寻求对冲通胀的投资者而言价值降低.
分析师预计美国农业部一周作物出口销售报告将显示,上周小麦出口销售量介于45-60万吨之间.
干燥天气本周料将在美国大平原持续,下周有望出现一些降雨.
沙特阿拉伯预计2011年进口小麦190万吨.
全球最大小麦进口国埃及预计2011/12年种植300万英亩小麦.
12月小麦期货WZ1收跌5-3/4美分,报每蒲式耳6.19-1/2美元.
CBOT小麦成交量约62,044口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。