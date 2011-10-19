〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受经济担忧拖累

路透芝加哥10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因对全球经济的担忧重燃打压原油和股市开始回落,美元削减跌幅.

农业气象学家周三称,本周中段的降雨延缓美国中西部地区东部的玉米和大豆收割,而西部地区天气料继续干燥.