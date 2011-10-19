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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 04:45 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受经济担忧拖累

路透芝加哥10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因对全球经济的担忧重燃打压原油和股市开始回落,美元削减跌幅.

美国中西部地区现货交易员称,现货价持稳至上涨,农户卖盘稀少.墨西哥湾现货消息人士称,出口升水持平,受农户销售迟缓支撑.

农业气象学家周三称,本周中段的降雨延缓美国中西部地区东部的玉米和大豆收割,而西部地区天气料继续干燥.

CBOT-12月玉米合约低于所有主要移动均线,第一关键阻力位在200日移动均线切入位6.48美元,九日相对强弱指标(RSI)为51.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌5-1/2美分,报每蒲式耳6.38-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为165,054口.

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--编译 李富强;审校 于春红

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