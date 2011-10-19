〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受经济担忧拖累

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透芝加哥10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因对全球经济的担忧重燃打压原油和股市开始回落,美元削减跌幅.
美国中西部地区现货交易员称,现货价持稳至上涨,农户卖盘稀少.墨西哥湾现货消息人士称,出口升水持平,受农户销售迟缓支撑.
农业气象学家周三称,本周中段的降雨延缓美国中西部地区东部的玉米和大豆收割,而西部地区天气料继续干燥.
CBOT-12月玉米合约低于所有主要移动均线,第一关键阻力位在200日移动均线切入位6.48美元,九日相对强弱指标(RSI)为51.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌5-1/2美分,报每蒲式耳6.38-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为165,054口.
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--编译 李富强;审校 于春红
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。