〔金属期市〕期铜大跌逾3%,受欧元区债务担忧拖累

* 期铜连续第三天下跌

* 西班牙主权债信评级遭调降打压人气

* 印尼和秘鲁的矿山罢工影响铜的供应

* 市场关注周四公布的美国上周初请失业金数据

路透纽约/伦敦10月19日电---期铜周三大跌逾3%,因西班牙主权债信评级遭调降增加宏观面压力,亦受欧洲债务问题和全球经济状况打压.

期铜连续第三天下跌,尽管Freeport-McMoran Copper & Gold(FCX.N)旗下的两个大型矿山罢工,降低生产率,并可能令本就供不应求的市场更加紧张.

"全球人气影响铜价...欧元区的态势决定市场走向,10月23日欧盟峰会前不确定性料不会消失,我们预期届时欧盟将宣布某种相关方案."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称.

"我期待铜价回归其自身的基本面,如果中国开始补库,情况料会不同."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌239美元或3.2%,收报每吨7,210美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收低10.20美分或3%,至每磅3.2580美元,交投区间介于3.2385-3.3775美元.

周初至今,铜价下跌逾6%,因中国第三季增长放缓拖累人气.

"我觉得市场有些担心中国的需求.本周公布的中国国内生产总值(GDP)数据相对疲软."丹麦丹斯克银行分析师Arne Lohmann Rasmussen称.

"目前全球事件和风险偏好决定铜市走向.本周市场关注的焦点是欧洲债务危机和欧盟峰会."

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)周三称,目前没有找到提升欧元区救助基金能量的方法.

穆迪投资服务公司(Moody's)周二将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.[ID:nCT0407532]

Freeport首席执行官Richard Adkerson周三表示,宏观经济压力决定市场人气,导致金融市场对铜的观点偏离其现货基本面.

"全球范围看,现货市场比金融市场显示的要强劲很多...因为宏观经济因素导致很多不确定性产生."

早些时候,该公司公布的季度获利超越市场预期,因金价大涨和采矿成本下降抵消铜价疲软.

最新数据显示,LME铜库存增加250吨至452,175吨,较去年12月高约三分之一.MCU-STOCKS

Freeport威胁关闭受罢工影响的印尼Grasberg铜矿的消息,可能支撑铜价.

该公司下调其2012年铜销量预估至39亿磅,低于9月时40亿磅的预估值.

该公司旗下的秘鲁Cerro Verde矿山同样受罢工影响.周四管理层将和工会领袖进行谈判,罢工已经持续20天.

"秘鲁和印尼的大型铜矿持续停产.铜现货市场供应紧张."瑞士信贷在报告中写道.

"尽管基本面利多铜价,但技术动能不足和不确定的宏观环境继续令铜价存在短期下跌的风险."

以下为1803GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 323.80 -12.20 -3.63 444.70 -27.19

LME期铝 2181.00 -27.00 -1.22 2470.00 -11.70

LME期铜 7209.00 -240.00 -3.22 9600.00 -24.91

LME期铅 1870.00 -55.00 -2.86 2550.00 -26.67

LME期镍 18800.00 -350.00 -1.83 24750.00 -24.04

LME期锡 21925.00 580.00 +2.72 26900.00 -18.49

LME期锌 1837.00 -45.00 -2.39 2454.00 -25.14

上海期铝 16385.00 30.00 +0.18 16840.00 -2.70

上海期铜 53890.00 210.00 +0.39 71850.00 -25.00

上海期锌 14590.00 75.00 +0.52 19475.00 -25.08

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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