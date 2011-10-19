〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌逾2%,受获利了结和套利交易拖累

路透芝加哥10月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌2.1%,连续第三天收低,因交易商平仓买大豆/卖玉米的套利交易以锁定获利.

上周近月CBOT大豆合约Sc1较近月CBOT玉米合约Cc1上涨逾0.71美元,本周到目前为止,近月大豆合约较近月玉米合约下跌约0.44美元.

欧洲贸易商称,周三结束的4-6万吨美国或南美大豆标购中,台湾拒绝接受任何报盘.

大豆现货市场紧张未能提供支撑.美国农户不愿卖出新收割的大豆,令大豆现货持坚.

CBOT称,周二晚些时候,注册交割的大豆合约减少46口,周一减少302口.

本周中段的降雨延缓美国中西部地区东部的玉米和大豆收割,而西部地区天气料继续干燥.

CBOT-11月大豆期货SX1下跌25-3/4美分,报每蒲式耳12.25美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌1.22美分,报每磅51.48美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收低5.0美元,收报每短吨319.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为258,429口,豆油为88,168口,豆粕为63,634口.

以下为CBOT农产品期货在1857GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 638.50 -5.50 -0.9% 1.5%

CBOT大豆Sc1 1225.00 -25.75 -2.1% -12.1%

CBOT豆粕SMc1 319.30 -5.00 -1.5% -13.8%

CBOT豆油BOc1 51.48 -1.22 -2.3% -10.8%

CBOT小麦Wc1 619.50 -5.75 -0.9% -22.0%

CBOT稻米RRc1 1645.00 19.00 1.2% 17.5%

EU小麦BL2X1 186.00 0.25 0.1% -26.3%

NYMEX原油期货CLc1 86.22 -2.12 -2.4% -5.6%

道琼工业指数.DJI 11,512 -65 -0.6% -0.6%

现货金XAU= 1642.69 -15.95 -1.0% 15.7%

欧元/美元EUR= 1.3752 0.0012 0.1% 3.0%

美元指数.DXY 77.0900 -0.0480 -0.1% -2.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2140 4 0.2% 20.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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