〔纽约期市〕ICE可可和咖啡期货因美元下跌而反弹,期糖下挫

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透纽约/伦敦10月19日电---洲际交易所(ICE)可可和阿拉比卡咖啡期货周三因美元下跌而上涨,此後呈盘整走势,本周稍早因全球经济增长忧虑和欧债危机而下挫.
期糖扭转走势,因投资者卖盘而下跌,此前涨势逐渐减退.
可可期货在周二触及逾两年低位後反弹,但仍然陷入区间交投,因供应充裕限制可可升幅.交易员称,英镑兑美元GBP=上涨帮助提振美国可可合约,但限制了伦敦市场可可合约的升幅.
"可可出现技术超卖,因美元走弱而反弹,"经纪商RJO Futures高级市场策略师Hector Galvan说.
洲际交易所(ICE)12月可可期货CCc1跳升32美元,或1.2%,收报每吨2,603美元,上日下跌至逾两年低位2,523美元.
Liffe-3月可可期货上升4英镑,报每吨1,706英镑.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1上升4.65美分,或2%,收报每磅2.3615美元.
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2在期权到期後下跌,下滑14美元,或0.7%,结算价报每吨1,899美元.
ICE-3月原糖合约SBc1收跌0.88美分,或3.2%,报每磅26.97美分.该合约周一触及28.35美分高位,为近月合约自9月15日来最高位.
Liffe-12月白糖期货LSUc1下挫14.7美元,或2.1%,收报每吨699美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。