〔纽约期市〕ICE可可和咖啡期货因美元下跌而反弹,期糖下挫

路透纽约/伦敦10月19日电---洲际交易所(ICE)可可和阿拉比卡咖啡期货周三因美元下跌而上涨,此後呈盘整走势,本周稍早因全球经济增长忧虑和欧债危机而下挫.

期糖扭转走势,因投资者卖盘而下跌,此前涨势逐渐减退.

可可期货在周二触及逾两年低位後反弹,但仍然陷入区间交投,因供应充裕限制可可升幅.交易员称,英镑兑美元GBP=上涨帮助提振美国可可合约,但限制了伦敦市场可可合约的升幅.

"可可出现技术超卖,因美元走弱而反弹,"经纪商RJO Futures高级市场策略师Hector Galvan说.

洲际交易所(ICE)12月可可期货CCc1跳升32美元,或1.2%,收报每吨2,603美元,上日下跌至逾两年低位2,523美元.

Liffe-3月可可期货上升4英镑,报每吨1,706英镑.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1上升4.65美分,或2%,收报每磅2.3615美元.

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2在期权到期後下跌,下滑14美元,或0.7%,结算价报每吨1,899美元.

ICE-3月原糖合约SBc1收跌0.88美分,或3.2%,报每磅26.97美分.该合约周一触及28.35美分高位,为近月合约自9月15日来最高位.

Liffe-12月白糖期货LSUc1下挫14.7美元,或2.1%,收报每吨699美元.(完)