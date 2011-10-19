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债券 | 2011年 10月 20日 星期四 03:08 BJT

〔标题新闻〕法总统萨科齐结束和德总理梅克尔等决策者就解决欧洲危机进行的磋商,未发表评论

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7G900Y]

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