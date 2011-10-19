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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 03:10 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加10.8亿美元--iMoneyNet

路透纽约10月19日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至10月18日的最近一周美国货币市场基金资产增加10.8亿美元,至2.607万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加35.8亿美元,至2.319万亿美元.免税货币市场基金资产减少25亿美元,至2,881亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率连续第七周持稳在0.01%.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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