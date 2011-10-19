〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加10.8亿美元--iMoneyNet

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透纽约10月19日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至10月18日的最近一周美国货币市场基金资产增加10.8亿美元,至2.607万亿(兆)美元.
报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加35.8亿美元,至2.319万亿美元.免税货币市场基金资产减少25亿美元,至2,881亿美元.
报告指出,应税货币市场资金收益率连续第七周持稳在0.01%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。