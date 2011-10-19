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债券 | 2011年 10月 20日 星期四 03:38 BJT

〔标题新闻〕欧洲官员正关注令EFSF为欧元区债务沉重国家发债提供担保品,而非直接担保-WSJ

EFSF:欧洲金融稳定工具

WSJ:华尔街日报

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