〔纽约期市〕ICE期棉小幅收跌,市场关注欧债问题

路透纽约10月19日电---期棉周三小幅收低,受小部份投机客的卖盘打压,分析师说价差交易主导今日市况,因市场人士谨慎关注欧债问题.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下跌0.46美分,报每磅0.9972美元,盘中交投区间介于0.9960-1.0142美元.约四周以来市场陷于0.98-1.04美元的区间内.

汤森路透初步数据显示,周三成交量为逾16,800口,较30日均值高出超过三分之一.

12月合约盘中跌至略低于周一低位0.9961美元的水平,之前12月合约守住该水准,然後逐渐升向每磅1美元的心理关口.

MCM Inc分析师Jobe Moss说,期棉面临的主要问题是需求疲弱,造成需求疲弱的部份原因是欧洲领导人尝试解决欧债危机之际,全球经济存在不确定性.

市场将关注美国农业部周四公布的一周出口销售报告,以判断美国棉花出口需求水平.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月18日,棉花市场未平仓合约为151,550口,10月14日为151,791口.周二期棉成交量为10,992口,上日为21,492口.(完)