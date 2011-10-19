〔纽约期市〕ICE期棉小幅收跌,市场关注欧债问题

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透纽约10月19日电---期棉周三小幅收低,受小部份投机客的卖盘打压,分析师说价差交易主导今日市况,因市场人士谨慎关注欧债问题.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下跌0.46美分,报每磅0.9972美元,盘中交投区间介于0.9960-1.0142美元.约四周以来市场陷于0.98-1.04美元的区间内.
汤森路透初步数据显示,周三成交量为逾16,800口,较30日均值高出超过三分之一.
12月合约盘中跌至略低于周一低位0.9961美元的水平,之前12月合约守住该水准,然後逐渐升向每磅1美元的心理关口.
MCM Inc分析师Jobe Moss说,期棉面临的主要问题是需求疲弱,造成需求疲弱的部份原因是欧洲领导人尝试解决欧债危机之际,全球经济存在不确定性.
市场将关注美国农业部周四公布的一周出口销售报告,以判断美国棉花出口需求水平.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月18日,棉花市场未平仓合约为151,550口,10月14日为151,791口.周二期棉成交量为10,992口,上日为21,492口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。