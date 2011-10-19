〔美股盘後〕网络公司EBAY公布业绩和财测後盘後股价急跌4.1%

EBAY(EBAY.O)公布第三季GAAP每股盈利为0.37美元,非GAAP每股盈利为0.48美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计EBAY第三季每股盈利为0.48美元,营收为29.1亿美元.

EBAY预计第四季非GAAP每股收益为0.55-0.58美元.EBAY预计第四季GAAP每股收益为1.47-1.53美元.EBAY预计2011会计年度非GAAP每股收益为1.98-2.01美元.EBAY预计2011会计年度GAAP每股收益为2.42-2.48美元.(完)