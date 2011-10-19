〔美国债市〕公债价格宽幅震荡後小幅收高,市场关注欧盟峰会

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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* 萨科齐称欧元区救助基金的讨论停滞不前
* 美联储表示,商业条件前景转弱
* 美国房屋开工增幅超越市场预期
路透纽约10月19日电---美国公债价格周三小幅上涨,盘中宽幅震荡,因对本周末欧盟峰会将提出解决欧元区债务危机的解决方案预期.
法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)称,增加欧元区救助基金规模的讨论在具体做法上触礁,公债收益率下跌.周日的欧盟峰会能否拿出解决方案被市场看作是成败的关键.
萨科齐的评论提振公债避险买盘,帮助公债从早盘低位反弹.
"大家都在等待欧盟的结果."D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley表示.
对美国复苏速度的担忧挥之不去同样提振公债避险吸引力,9月美联储褐皮书公布後公债转至平盘上方.
美联储称,未来商业状况前景总体转弱或不太确定.[ID:nCN1162600]
美国商务部周三公布,9月房屋开工成长15%,年率为65.8万户.美国劳工部周三公布,扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%,预估为升0.2%.[ID:nCN1161858][ID:nCN1162178]
指标10年期公债US10YT=RR价格上扬4/32,收益率报2.16%,周二尾盘报2.18%.30年期公债US30YT=RR价格升2/32,收益率报3.17%.
房屋开工数据公布後,30年期公债价格一度下挫逾1个大点.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (持平) 0.270
五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (+03/32) 1.042
10年期公债US10YT=RR 99-22/32 (+04/32) 2.162
30年期公债US30YT=RR 111-01/32 (-03/32) 3.175(完)
--编译 李富强;审校 母红
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场