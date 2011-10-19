〔美国债市〕公债价格宽幅震荡後小幅收高,市场关注欧盟峰会

* 萨科齐称欧元区救助基金的讨论停滞不前

* 美联储表示,商业条件前景转弱

* 美国房屋开工增幅超越市场预期

路透纽约10月19日电---美国公债价格周三小幅上涨,盘中宽幅震荡,因对本周末欧盟峰会将提出解决欧元区债务危机的解决方案预期.

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)称,增加欧元区救助基金规模的讨论在具体做法上触礁,公债收益率下跌.周日的欧盟峰会能否拿出解决方案被市场看作是成败的关键.

萨科齐的评论提振公债避险买盘,帮助公债从早盘低位反弹.

"大家都在等待欧盟的结果."D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley表示.

对美国复苏速度的担忧挥之不去同样提振公债避险吸引力,9月美联储褐皮书公布後公债转至平盘上方.

美联储称,未来商业状况前景总体转弱或不太确定.[ID:nCN1162600]

美国商务部周三公布,9月房屋开工成长15%,年率为65.8万户.美国劳工部周三公布,扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%,预估为升0.2%.[ID:nCN1161858][ID:nCN1162178]

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬4/32,收益率报2.16%,周二尾盘报2.18%.30年期公债US30YT=RR价格升2/32,收益率报3.17%.

房屋开工数据公布後,30年期公债价格一度下挫逾1个大点.

-----------------------1959GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (持平) 0.270

五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (+03/32) 1.042

10年期公债US10YT=RR 99-22/32 (+04/32) 2.162

30年期公债US30YT=RR 111-01/32 (-03/32) 3.175(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>