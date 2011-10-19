〔美股业绩〕美国运通公布第三季净利上升

* 美国运通第三季EPS为1.03美元,上年同期为0.90美元

* 盘後股价在业绩公布後小幅上升

路透10月19日电---美国运通(AXP.N)周三公布第三季净利上升,因该公司提列的坏帐拨备减少,且支出增长放缓.

美国运通表示,第三季净利12亿美元,合每股盈利(EPS)1.03美元.上年同期分别为11亿美元和0.90美元.

该公司股价在美股常规交易时段收报46.13美元,盘後股价小幅上升.(完)

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