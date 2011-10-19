〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,受美联储褐皮书及欧债危机忧虑打压

路透多伦多10月19日电---加元兑美元周三收低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的褐皮书显示经济前景黯淡,再加上人们对欧洲债务危机的忧虑,使投资者规避风险.

投资者对本周末欧洲领导人将在解决欧债危机上将取得实质进展的乐观情绪减退,令全球股市下跌,且欧元缩减涨幅.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,美国经济在9月持续微幅增长,但未来前景似乎黯淡.[ID:nCN1162600]而一美联储主要官员的谨慎讲话也打压市场人气,令包括加元在内的高风险资产下跌.

波士顿联储总裁罗森格伦称,如经济进一步恶化,美联储或需要进一步放宽政策.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0202加元或0.9802美元,接近日内低位,且低于周二收盘价1.0144加元或0.9858美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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