〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌2%,因欧洲问题抵消库存下降影响

* 德国和法国无法就欧元区救助计划达成共识

* 上周美国原油和成品油库存下降--EIA

* 市场关注:NYMEX-11月原油合约周四到期

路透纽约10月19日电---美国原油期货周三下跌逾2%,因欧洲债务问题担忧挥之不去抵消上周美国原油库存大幅下降的影响.

德国和法国在如何增加欧洲救助基金救助能力的问题上没有进展.

能源资料协会(EIA)数据显示,上周美国原油库存下降473万桶,而市场预期为增加.汽油库存下降332万桶,馏分油库存减少427万桶,跌幅高于市场预期.数据所产生的影响被欧洲忧虑所抵消.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1下跌2.23美元,或2.52%,结算价报每桶86.11美元,盘中在85.87-89.51美元之间交投.

穆迪将西班牙主权债信评级下调两个级距,因该国可能受到欧元区债务危机影响.

美国商务部周三公布,9月房屋开工成长15%,年率为65.8万户.美国劳工部周三公布,扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%,预估为升0.2%.[ID:nCN1161858][ID:nCN1162178]

Joint Data Initiative(JODI)最新的官方数据显示,沙特阿拉伯8月原油日产量为975.6万桶,较7月高15万桶.

执政联盟消息人士称,德国政府将会把明年经济增速预估下调近一半至1%左右,凸显债务危机导致德国经济大幅放缓的担忧.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 86.11 -2.23 -2.5% 85.87 89.51 80,465 203,765

12月原油 86.29 -2.24 -2.5% 86.03 89.69 336,189 253,423

11月RBOB汽油 2.6715 -0.0754 -2.7% 2.6676 2.7710 31,193 39,948

12月RBOB汽油 2.6449 -0.0724 -2.7% 2.6406 2.7379 48,066 41,371

11月取暖油 2.9812 -0.0465 -1.5% 2.9785 3.0611 31,924 53,776

12月取暖油 2.9800 -0.0471 -1.6% 2.9767 3.0599 42,868 54,536

ICE合约

12月布兰特 108.39 -2.76 -2.5% 108.12 111.85 242,074 267,355

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 585,221 667,047 674,358 1,431,563 138

汽油 134,226 132,247 131,896 274,477 -879

取暖油 121,567 178,974 139,518 296,657 2,197 (完)