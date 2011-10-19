〔加拿大股市〕收跌,受累于美联储褐皮书和欧元区危机

路透多伦多10月19日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三收跌,跌幅超过昨日涨幅,受累于美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布黯淡的经济前景,以及对欧元区救助方案能否出台的疑虑,美国科技股苹果业绩不及预期促使投资者削减风险头寸.

美联储褐皮书称,尽管9月经济继续成长,但前景看似变得黯淡.

褐皮书在下午公布後,拖累商品价格走低.稍早穆迪调降西班牙评等已令商品市场承压,因此举令欧元区债务危机更加复杂.

原油和铜价下跌,黄金的避险地位也未能令其免遭抛售.金矿股跌幅居前,重挫5.5%.Barrick Gold (ABX.TO)跌4.4%;Goldcorp (G.TO)劲挫5.1%.

美国企业业绩喜忧参半也打压市场信心.苹果周二盘後公布的业绩不及预期,为数年来首次,该股周三急跌逾5%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌203.61点,或1.69%,报11,849.50点,10大类股中有九种收跌,保健股一枝独秀,小涨0.4%.(完)

--编译 母红;审校 张涛

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