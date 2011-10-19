〔加拿大股市〕收跌,受累于美联储褐皮书和欧元区危机

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透多伦多10月19日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三收跌,跌幅超过昨日涨幅,受累于美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布黯淡的经济前景,以及对欧元区救助方案能否出台的疑虑,美国科技股苹果业绩不及预期促使投资者削减风险头寸.
美联储褐皮书称,尽管9月经济继续成长,但前景看似变得黯淡.
褐皮书在下午公布後,拖累商品价格走低.稍早穆迪调降西班牙评等已令商品市场承压,因此举令欧元区债务危机更加复杂.
原油和铜价下跌,黄金的避险地位也未能令其免遭抛售.金矿股跌幅居前,重挫5.5%.Barrick Gold (ABX.TO)跌4.4%;Goldcorp (G.TO)劲挫5.1%.
美国企业业绩喜忧参半也打压市场信心.苹果周二盘後公布的业绩不及预期,为数年来首次,该股周三急跌逾5%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌203.61点,或1.69%,报11,849.50点,10大类股中有九种收跌,保健股一枝独秀,小涨0.4%.(完)
--编译 母红;审校 张涛
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。