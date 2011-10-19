〔纽约汇市〕欧元基本持稳,因对欧洲将推出危机解决计划存疑

* 官员否认英国卫报有关EFSF扩容的报导

* 法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的讲话令市场对债务危机解决计划的希望降温

* 但回补欧元空头持续,有主权帐户买需

* 欧元兑瑞郎上扬至五个月高位

路透纽约10月19日电---欧元兑美元周三基本持稳,因投资者对欧洲领导人将在本周末举行的峰会上推出大规模举措解决区内债务危机的疑虑挥之不去.

官员否认英国卫报有关德法两国在欧洲金融稳定工具(EFSF)扩容问题上已达成协议的报导,同时法国总统萨科齐称,扩大救助基金规模的会谈触礁.但投资者仍然抓住该报导,作为缩减欧元空头头寸的理由.

对欧盟峰会将在周日制定一个解决欧债危机的最终计划的乐观情绪引发欧元上周从八个半月低位反弹.之後德国称欧盟峰会将不会出台解决债务危机的最终方案,压制市场乐观情绪.

"最终,市场感到不安,等待欧盟峰会是否会公布任何重大决定,"CitiFX首席技术策略师Tom

Fitzpatrick说.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS下跌0.04%,至1.37480美元,此前在电子交易平台EBS在1.3735-1.3870美元区间交投.盘中欧元触及周一录得的一个月高位1.39148美元.

英国卫报援引欧盟高级外交官称,欧元区将支持将4,400亿欧元的欧元区救助基金放大五倍,增至约2万亿欧元,以准备一旦希腊或其他欧元区国家出现违约,将扶助受困的国家及银行应对.

不过,一欧元区高级官员向路透表示,未提及这一协议.德国财政部发言人称,救助基金的规模将不会超过已批准的4,400亿欧元,而德国贡献的资金也不会增至2,110亿欧元之上.

德国总理梅克尔淡化对欧盟峰会将达成"大规模"解决方案协议的预期.她说,过去的错误不会一下子得到解决.

德国一直不愿意支持采取急进的措施抑制欧债危机,因担心随着经济放缓,该国已经有些捉襟见肘.

**空头回补,主权帐户需求**

随着交易商忙于在周末欧盟峰会前建立头寸,分析师说,有扶助欧元的正面因素.

ING外汇策略师Chris Turner说,回补欧元空头的需求仍然强劲,鉴于9月空头头寸的平均入市水准是在1.37美元左右.本周欧元升至1.39美元以上,使投资者持有的空头头寸可能遭受损失.

Turner说,峰会举行前,欧元可能升向1.40美元,如果更多主流媒体的报导暗示欧盟领导人接近达成协议,采取果断行动解决危机.

欧元/美元一度扩大涨幅,因数据显示美国9月房屋开工率高于预期,提振市场风险意愿.

交易商说,可能来自中东和亚洲的主权帐户需求也提振欧元,尽管一些市场人士对这一因素是否是欧元走强的主要原因存有疑虑.

欧元兑日圆EURJPY=EBS下跌0.1%,至105.549日圆,抹去稍早的升幅.

但欧元兑瑞郎EURCHF=EBS上升0.5%,至1.24149瑞郎,在EBS触及1.2475瑞郎,此为五个月来最高位,受助于市场不断传言是瑞士央行将欧元/瑞郎的目标汇率上调,不过这传言未得到证实.

投资者没有理会西班牙债信评等被下调两个级距的消息.

美元指数.DXY持平在77.136,美元兑日圆JPY=基本持稳在76.75日圆.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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