〔美国股市〕收跌,欧元区相关传言引发尾盘抛售

* 短线交易继续受欧洲消息影响

* 苹果带领Nasdaq指数走低

* 英特尔股市触及52周高位,之前公布利好业绩

* 道指收跌0.6%,标普500指数收挫1.3%,Nasdaq指数急挫2%

路透纽约10月19日电---美国股市周三收跌,因最新报导巩固了欧洲离达成债务危机解决方案尚有很长距离的观点,交易商在日内多数时间持观望态度後对此消息作反应,大举抛售.

今日走势是一种当前熟悉模式的翻版,交易商利用尾盘发布的消息,这次是推低市场.长线投资者因欧洲的不确定性基本离场观望,市场仍可能出现大幅震荡.

"市场对有关欧洲的传言和消息过度敏感.与昨天的情况如出一辙,显示市场非常不稳,"达拉斯Hodges Capital Management的研究部董事Eric Marshall表示.

法国总体萨科齐周三表示,解决欧元区危机的磋商触礁,因决策者在如何扩大救助基金规模的问题上存在分歧.而华尔街日报报导称,欧洲的救助基金可能被用于为债务负担沉重国家发债提供抵押品.

周二,股市大涨,因尾盘有消息称欧元区领导人准备好救助债务负担沉重国家的一大规模计划.

美国联邦储备理事会(FED)发布的疲弱经济前景导致股市在午後最初的交易中走低.

科技股跌幅居前,之前苹果公布的业绩不及预期,这是十分罕见情况.

苹果(AAPL.O)股市跌至400美元之下,该公司周二公布的营收和获利不及预估,为多年来首次,因其iPhones销量远不及预期.

CBOE波动性指数VIX.VIX跳升10.1%,报34.76,反应市场在周日欧盟峰会前感到不安.投资者寄望于会上能出台解决欧债危机的具体计划.

道琼工业指数.DJI收跌72.43点,或0.63%,报11,504.62点;标准普尔500指数.SPX收挫15.50点,或1.26%,报1,209.88点.Nasdaq指数.IXIC急挫53.39点,或2.01%,报2,604.04点.

上涨股方面,英特尔(INTC.O)稍早触及24.50美元的52周新高,之前该公司预计季度营收超预期.

该股收涨3.6%,报24.24美元.

Travelers Cos Inc (TRV.N)劲扬5.7%,报54.39美元,因该公司表示将大幅扩大股票回购规模.

稍早公布的经济数据显示,美国不包括食品和能源的消费者价格指数增幅为六个月最低,新屋开工增速为一年半来最快.股市基本未受数据的影响.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约78亿股,低于约80亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约1:3,Nasdaq市场约为1:4.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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