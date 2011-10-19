《综述》美国9月核心CPI较上月微升0.1%,涨幅为六个月最小

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 9月整体CPI较前月上涨0.3%,受汽油和食品价格推动
* 核心CPI较前月上升0.1%,为六个月来最小涨幅
* 汽车,租金和服饰限制核心CPI
路透华盛顿10月19日电---食品与汽油价格居高不下,9月继续让美国家庭预算面临压力,但核心物价涨幅降至六个月来最低水平,显示通胀仍然大致受控.
美国劳工部周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%;较上年同期上升3.9%,创三年来最大涨幅.
但是,较前月涨幅为三个月来最小,而且剔除食品与能源价格的核心CPI仅微升0.1%.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)认为,物价压力在年初急升之後,将逐步消退.分析师认为,虽然9月CPI报告支持这种看法,但通胀压力仍然不小,足以让美联储感到担忧.
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。