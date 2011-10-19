《综述》美国9月核心CPI较上月微升0.1%,涨幅为六个月最小

* 9月整体CPI较前月上涨0.3%,受汽油和食品价格推动

* 核心CPI较前月上升0.1%,为六个月来最小涨幅

* 汽车,租金和服饰限制核心CPI

路透华盛顿10月19日电---食品与汽油价格居高不下,9月继续让美国家庭预算面临压力,但核心物价涨幅降至六个月来最低水平,显示通胀仍然大致受控.

美国劳工部周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%;较上年同期上升3.9%,创三年来最大涨幅.

但是,较前月涨幅为三个月来最小,而且剔除食品与能源价格的核心CPI仅微升0.1%.