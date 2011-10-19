〔美国债市〕MBS较公债利差收窄,得益于中长期投资大户和美联储买盘

IFR芝加哥10月19日电---尽管公债价格下跌,但抵押贷款银行家周三在抵押支持证券(MBS)市场的卖盘规模仍维持在15亿美元左右.同时中长期投资大户、对冲基金以及美联储的买盘足以吸收这些债券供应.市场对于再融资规定调整的猜测继续影响较高票息品种;不过市场中资金流动方向在中午前後转向,较高票息品种利差收窄,而较低票息品种则走软.

30年期MBS价格表现不一,票息3.5-4.5%的品种下跌1至4个跳动点,而票息为5-6%的品种则上涨1个跳动点至1/8个大点;15年期MBS中,票息为3.5-4%的品种微跌1个跳动点,票息4.5-5.5%的品种则上涨1至5个跳动点.票息3.5-5%的MBS较10年期公债利差收窄3-4个跳动点,票息为5.5-6%的品种利差收窄幅度还要再多几个跳动点.MBS与互换品种利差持平至收窄.