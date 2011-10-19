〔美国债市〕MBS较公债利差收窄,得益于中长期投资大户和美联储买盘

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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IFR芝加哥10月19日电---尽管公债价格下跌,但抵押贷款银行家周三在抵押支持证券(MBS)市场的卖盘规模仍维持在15亿美元左右.同时中长期投资大户、对冲基金以及美联储的买盘足以吸收这些债券供应.市场对于再融资规定调整的猜测继续影响较高票息品种;不过市场中资金流动方向在中午前後转向,较高票息品种利差收窄,而较低票息品种则走软.
许多MBS分析师认为,高票息品种已经充分消化了对HARP计划进行调整带来的提前偿付风险.例如德意志银行分析师表示,这些MBS似乎已经针对HARP风险进行了适当的重新定价.
30年期MBS价格表现不一,票息3.5-4.5%的品种下跌1至4个跳动点,而票息为5-6%的品种则上涨1个跳动点至1/8个大点;15年期MBS中,票息为3.5-4%的品种微跌1个跳动点,票息4.5-5.5%的品种则上涨1至5个跳动点.票息3.5-5%的MBS较10年期公债利差收窄3-4个跳动点,票息为5.5-6%的品种利差收窄幅度还要再多几个跳动点.MBS与互换品种利差持平至收窄.
周四将发布多项数据,包括一周初请失业金人数,成屋销售,美国经济谘商会领先指标,费城联邦储备银行制造业指数.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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