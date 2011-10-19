日韩经济指标预测--10月20日-10月27日****

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透10月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月17日当周-------------------------------
10月19日(三)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- -2,221
外资投资日股(10亿日圆) -- -59
10月20日(四)
无重要经济数据公布.
10月21日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月23日(日)
2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 -- 逆差775.3
出口(较上年同期) -- +2.8%
进口(较上年同期) -- +19.2%
10月24日(一)
无重要经济数据公布.
10月25日(二)
无重要经济数据公布.
10月26日(三)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.4%
2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- -2.6%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日股(10亿日圆) -- --
10月27日(四)
0330 日本央行利率决定 10月 -- 0-0.1%
2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 盈馀28.3
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- -4.1%
(较上月) -- -0.1%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 9月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) -- +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -- -0.1%
2330 日本求职求才比 9月 -- 0.66
失业率 -- 4.3%
2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -- +0.6%
未来一个月工业生产预估 -- -2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +3.8%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。