《日本重要政经日程》--10月20日

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月19日(三)
2350 - 资本流动数据.
10月20日(四)
-- - 国会特别会期开始,计划于12月9日结束.
0300 - 日本央行总裁白川方明在分行经理会议上发表简短讲话.
0100 - 10月铜线与铜缆出货量.
0130 - 20年期政府公债标售,0335GMT公布结果.
0400 - 烟草种植者连续第二天集会,在国会前面抗议政府提高烟草税.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张涛;审校 孙茉莉
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。