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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--10月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月19日(三)

2350 - 资本流动数据.

10月20日(四)

-- - 国会特别会期开始,计划于12月9日结束.

0300 - 日本央行总裁白川方明在分行经理会议上发表简短讲话.

0100 - 10月铜线与铜缆出货量.

0130 - 20年期政府公债标售,0335GMT公布结果.

0400 - 烟草种植者连续第二天集会,在国会前面抗议政府提高烟草税.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

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