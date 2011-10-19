《美国经济焦点》9月经济小幅成长,但不确定性增加--美联储

* 美国经济在成长,但不确定性也在上升--美联储

* 企业对假日销售季前景看法谨慎

* 汽车和旅游吸引更多的消费支出

路透华盛顿10月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,美国经济前景在9月趋于黯淡,导致企业在假日销售季之前对于支出和增加库存持谨慎态度.

"9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为'温和'或'小幅'增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定,"该报告由芝加哥联邦储备银行编纂.