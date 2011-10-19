〔美国债市〕机构债市场继续表现活跃,利差小幅收窄

IFR纽约10月19日电---机构债市场周三继续表现活跃,较公债利差盘初收窄2-3基点後,在收盘前回吐多数涨幅.随着风险市场尾盘时大跌,互换品种表现领先.

机构债利差收盘表现不一,两年期机构债利差收窄2个基点,其馀品种收紧0.5-1个基点,成交放量.TRACE报告称截止期货市场收盘,共成交77.02亿美元.

资金流动基本呈一边倒,偏向于买盘.

一次性偿还债券的交易升温,相对价值投资者买入两年期一次性偿还债券;而投资者对机构债收益率曲线趋陡的押注也推动短期品种利差收窄.此外进一步推动利差收缩的因素还有市场中未出现大规模卖盘,而在房贷美FMCC.OB定于10月27日宣布发行Reference债券之前,GSE新债供应也处于空白期.

房利美FNMA.OB一周例行短券发行结果好坏参半.10亿美元三个月期债券利率为0.040%,较上周结果低了1.5个基点;10亿美元六个月期债券利率为0.095%,与上周持平.二者将分别在2012年1月18日和4月18日到期.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>