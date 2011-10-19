澳新经济指标预测--10月20日-10月27日****

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透10月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------10月17日当周-----------------------------
10月20日(四)
无重要数据公布
10月21日(五)
0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%
出口物价(较前季) +3.7% +6.0%
-----------------------------------10月24日当周-----------------------------
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.4%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +5.3%
10月25日(二)
无重要数据公布.
10月26日(三)
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%
2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50%
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差6.41
截至9月的一年 -- 顺差10.8
进口(亿新西兰元) 9月 -- 40.8
出口(亿新西兰元) -- 34.4
10月27日(四)
无重要数据公布.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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