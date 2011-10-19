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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--10月20日-10月27日****

路透10月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------10月17日当周-----------------------------

10月20日(四)

无重要数据公布

10月21日(五)

0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%

出口物价(较前季) +3.7% +6.0%

-----------------------------------10月24日当周-----------------------------

10月24日(一)

0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.4%

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +1.0%

(较上年同期) -- +5.3%

10月25日(二)

无重要数据公布.

10月26日(三)

0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季终值 -- +0.9%

(较上年同期) -- +3.6%

2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50%

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差6.41

截至9月的一年 -- 顺差10.8

进口(亿新西兰元) 9月 -- 40.8

出口(亿新西兰元) -- 34.4

10月27日(四)

无重要数据公布.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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